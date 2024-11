Minorias não se comovem mais com discurso 'ultrapassado' dos democratas, diz especialista

O discurso do partido democrata , que aborda grupos minoritários, está ultrapassado e não “bate no coração” dos americanos. É o que afirma Valdemir Feijó, especialista em relações internacionais, em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (7). Ele se refere à projeção da agência de notícias Associated Press, que aponta uma mudança no eleitorado de Trump , uma vez que, além do perfil tradicionalmente associado ao voto republicano , mulheres e imigrantes também apoiaram o candidato Trump . Feijó explica que isso ocorre porque “seguir uma pauta de minorias não é o que esses grupos desejam; em sua maioria, essas pessoas buscam a redução da criminalidade e melhores oportunidades de vida”.