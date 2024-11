PM usou robô para desativar explosivo no atentado em Brasília; veja detalhes da operação

Um robô da Polícia Militar desativou um explosivo na cena do atentado com bombas ocorrido em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (13), conforme Otávio Munhoz, porta-voz da PM do Distrito Federal. O corpo do suspeito, que atentou contra a estátua da Justiça, foi encontrado após duas explosões no local .



Em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (14), Munhoz detalhou a operação. Segundo ele, o primeiro passo das autoridades foi fechar as vias ao redor da Praça dos Três Poderes para garantir a segurança da área. A equipe de choque foi acionada para fazer o perímetro, enquanto o Bope (Batalhão de Operações Especiais) iniciava um procedimento padrão em casos de suspeita de explosivos. O Bope, ao se aproximar da vítima para investigar a presença de bombas, utilizou um robô para “identificar se havia artefatos explosivos”.



O robô conseguiu desativar um dos dispositivos, mas o suspeito usava um cinto contendo outros dois explosivos , que o robô não conseguiu desligar. Para neutralizar esses artefatos remanescentes, um policial utilizou equipamento antibomba e conseguiu desarmá-los com segurança, prevenindo novas explosões.