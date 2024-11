Policial aposentado atira em adolescente durante tentativa de roubo de moto em SP

Um adolescente que participou de uma tentativa de roubo a uma moto de luxo foi baleado na zona sul de São Paulo na manhã desta terça-feira (22); toda a ação foi gravada em vídeo. A ocorrência ocorreu por volta de 12h, em uma avenida nobre da capital paulista. As imagens mostram quando um dos suspeitos sobe na moto, enquanto o dono do veículo se afasta. Neste momento, do outro lado da rua, um policial aposentado aparece e atira contra o suspeito . O criminoso, que conduzia outra moto, conseguiu fugir. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito baleado foi socorrido e está internado.