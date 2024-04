Alto contraste

Quem errou ao declarar uma informação no IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) dos últimos cinco anos pode corrigir por meio da retificação. O prazo começa a valer no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao envio. É importante estar em dia com a Receita Federal para não cair na malha fina nem pagar tributos sem necessidade.