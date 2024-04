Inteligência artificial consegue diagnosticar doenças pelo som da respiração do paciente Nova tecnologia do Google pode ser promissora na detecção de Covid-19 e tuberculose

Cientistas do Google desenvolveram uma inteligência artificial que pode detectar e monitorar as condições de saúde dos pacientes. Essa avaliação pode ser feita por meio de ruídos, como a respiração ou a tosse. De acordo com a revista Nature, a expectativa é que a ferramenta seja usada para diagnosticar doenças como a Covid-19 e a tuberculose.