Bruno Mars e Lady Gaga batem recorde de música mais rápida a atingir 1 bilhão de streams

Bruno Mars e Lady Gaga bateram um recorde nesta semana com a música Die With a Smile, parceria da dupla lançada em 19 de agosto deste ano. A canção alcançou o posto de música mais rápida a atingir 1 bilhão de streams no Spotify. Segundo o Guiness Book, Seven, do cantor sul-coreano Jungkook e da rapper norte-americana Latto, era a música que ocupava esse posto até então. O feito de Gaga e Mars foi alcançado com apenas 96 dias. A música está indicada em duas categorias do Grammy Awards de 2025.