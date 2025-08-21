Shows de rap conquistam público e ganham cada vez mais espaço no mercado de turnês

O mercado de música ao vivo segue em expansão, e o rap tem surpreendido ao ocupar um espaço cada vez maior nos palcos. Mesmo com ingressos mais caros, artistas do gênero vêm arrastando multidões em grandes turnês internacionais.



Segundo dados da Billboard Boxscore, 2024 foi o melhor ano da história do rap ao vivo, responsável por quase 6% da receita das 100 maiores turnês do mundo — marco expressivo para um estilo que tradicionalmente tinha mais força no streaming do que nas apresentações presenciais.



A ascensão já começou a render recordes em 2025. A Grand National Tour, de Kendrick Lamar e SZA , tornou-se a turnê conjunta de maior bilheteria da história em qualquer gênero, ultrapassando US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão, na cotação atual) apenas na América do Norte. O feito coloca os dois artistas no mesmo patamar de nomes como Eminem e Travis Scott, que já lotaram estádios mundo afora.



O crescimento também se reflete em casas de shows menores, onde veteranos e novos talentos do rap têm conquistado públicos consistentes. Festivais como o Rolling Loud — criado em 2015 e realizado em diversas partes do mundo — consolidaram o hip-hop ao vivo como um fenômeno global.