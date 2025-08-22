Trio de música eletrônica Rüfüs Du Sol anuncia Brasil como destino de nova turnê em 2026

O trio australiano de música eletrônica Rüfüs Du Sol anunciou seu retorno à América do Sul para uma nova turnê em 2026. No Brasil, o grupo se apresentará no dia 25 de fevereiro em Curitiba (PR) e, dois dias depois, em São Paulo. A pré-venda dos ingressos começam na próxima segunda-feira (25). Além do Brasil, a turnê incluirá apresentações na Argentina, no Chile e na Colômbia.