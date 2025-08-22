Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Egito recupera artefatos de antiga cidade submersa próxima a Alexandria

Levantamentos revelam que o local abrigava uma comunidade completa, com grandes estruturas e um sofisticado sistema alimentar

News das 10|Do R7

O Egito anunciou o resgate de artefatos submersos, que revelam vestígios de uma antiga cidade próxima a Alexandria, fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande.

O governo egípcio divulgou indícios de que o local possa ter sido parte de Canopo, a conhecida cidade portuária situada no delta do rio Nilo.

De acordo com o Ministério de Antiguidades do país, os levantamentos realizados confirmaram que a região abrigava uma cidade completa, com edifícios, templos, cisternas e até tanques de peixes.

  • news-das-10
  • cultura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.