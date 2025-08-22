Egito recupera artefatos de antiga cidade submersa próxima a Alexandria
Levantamentos revelam que o local abrigava uma comunidade completa, com grandes estruturas e um sofisticado sistema alimentar
O Egito anunciou o resgate de artefatos submersos, que revelam vestígios de uma antiga cidade próxima a Alexandria, fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande.
O governo egípcio divulgou indícios de que o local possa ter sido parte de Canopo, a conhecida cidade portuária situada no delta do rio Nilo.
De acordo com o Ministério de Antiguidades do país, os levantamentos realizados confirmaram que a região abrigava uma cidade completa, com edifícios, templos, cisternas e até tanques de peixes.
