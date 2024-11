Competição de sósias de ator de Hollywood provoca caos em Nova York

Uma competição de sósias do astro de Hollywood Timothée Chalamet, provocou caos e até mesmo prisões em Nova York, no último domingo (27). Inúmeros fãs que se julgavam parecidos com o ator de Duna e outros filmes, compareceram à competição causando confusão na multidão, principalmente quando o próprio Timothée surgiu de surpresa. O vencedor, um estudante de 21 anos, levou para casa um troféu e um cheque de US$ 50 — aproximadamente R$ 285,03 na cotação atual —, e afirmou que gastaria todo o valor do prêmio em doces.