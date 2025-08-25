11ª Caminhada Regional Unimed De Bem com a Vida acontece em 13 cidades do Centro-Oeste Paulista Para participar, basta doar o item solicitado em cada município e garantir o kit exclusivo Record Paulista|Do R7 25/08/2025 - 17h08 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h11 ) twitter

Neste domingo, 31 de agosto, às 8h30, a Unimed realiza sua 11ª Caminhada Regional De Bem com a Vida. O evento promove saúde, bem-estar e solidariedade em 13 cidades da região: Adamantina, Assis, Avaré, Bauru, Botucatu, Dracena, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente e Tupã.

Para participar, basta doar o item solicitado em cada município e garantir o kit exclusivo. Todas as doações serão destinadas a entidades assistenciais locais.

Além da caminhada, os participantes poderão aproveitar atividades de recreação, avaliação física, aulas de dança e sorteio de brindes. Pets também são bem-vindos.

Em 2024, a iniciativa reuniu mais de 14 mil pessoas e arrecadou toneladas de alimentos, leite e itens de higiene.

Mais informações em www.caminhadaunimed.com.br