13º salário deve injetar até R$ 655 milhões na economia de Sorocaba e Votorantim Movimentação vai gerar quase R$ 1 bilhão com efeitos indiretos

O 13º salário deve impulsionar de forma significativa a economia regional neste fim de ano. Em Sorocaba e Votorantim, a injeção direta estimada varia entre R$ 600 milhões e R$ 655 milhões, podendo atingir R$ 960 milhões considerando os efeitos multiplicadores sobre comércio, serviços e produção.

A análise foi elaborada a pedido da ACSO (Associação Comercial de Sorocaba) pela Athon Soluções, com base em dados do CAGED, IBGE, Fundação SEADE, DIEESE e Banco Central.

De janeiro a setembro de 2025, Sorocaba registrou 8.830 novos empregos formais, totalizando 239 mil trabalhadores. Votorantim soma cerca de 23 mil empregos, compondo um contingente regional de 262 mil trabalhadores, com renda média entre R$ 2.300 e R$ 2.500.

O comércio deve ser o principal beneficiado, com aumento das vendas, contratações temporárias e maior fluxo em supermercados, vestuário, eletrônicos e perfumaria. Serviços de alimentação, turismo, estética e hotelaria também devem crescer. Indústria e construção civil recebem impacto indireto por meio de encomendas, manutenção e pequenas reformas típicas do período.

O economista Roque Neto afirma que cada real recebido tende a gerar aproximadamente R$ 1,60 na economia regional. “Mesmo com parte da renda destinada ao pagamento de dívidas, o saldo permanece positivo e garante fôlego ao comércio e aos serviços”, completa. Ele enfatiza também que a arrecadação de ISS e ICMS deve aumentar, fortalecendo investimentos públicos.

O presidente da ACSO, Hygor Duarte, reforça a necessidade de preparação do setor produtivo. “As empresas precisam se organizar para aproveitar esse fluxo adicional de renda, garantindo estoques adequados, atendimento qualificado e ações promocionais. A projeção de quase R$ 1 bilhão movimentados reforça que teremos um fim de ano muito favorável.”

Ele complementa com uma visão sobre o encerramento do ano: “Mesmo com desafios como o endividamento das famílias e a inflação moderada em serviços, Sorocaba mantém um ritmo de crescimento acima da média estadual. O 13º salário consolida esse ciclo e prepara um início de 2026 ainda mais positivo para toda a economia regional.”

