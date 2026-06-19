14º Churrasco Beneficente da Vila Vicentina reúne solidariedade e tradição neste domingo em Piratininga Evento terá praça de alimentação, leilão de gado e prendas, com toda a arrecadação destinada ao atendimento de idosos acolhidos pela instituição.

Foto: Divulgação

A solidariedade, a tradição e o espírito comunitário estarão em destaque neste domingo (21), durante a realização do 14º Churrasco Beneficente da Vila Vicentina de Piratininga. O evento, que já integra o calendário social do município, tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos serviços prestados pela instituição aos idosos acolhidos.

A programação começa às 10h, com uma ampla praça de alimentação que oferecerá diversas opções gastronômicas, como espetinhos, frangos assados, leitoas, quibes, esfihas, sanduíches de pernil, pastéis e bebidas. Toda a renda obtida com as vendas será destinada à Vila Vicentina.

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A partir das 14h, acontece o tradicional Leilão Beneficente, um dos momentos mais aguardados do evento. Serão leiloados gado e prendas doados pela comunidade e por apoiadores da causa. Assim como ocorre com a praça de alimentação, 100% dos recursos arrecadados serão revertidos para a instituição.

A iniciativa é realizada pela Bauru Leilões e conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Piratininga, reforçando a importância da união entre poder público, entidades e sociedade civil em ações voltadas ao bem-estar social.

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Quase 30 anos de acolhimento

Fundada há quase três décadas, a Vila Vicentina de Piratininga é uma Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI) que desenvolve um trabalho voltado à assistência social, ao acolhimento e à promoção da dignidade humana. A entidade atende homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cuidados diários, suporte especializado e um ambiente seguro.

Mais do que um momento de confraternização, o churrasco beneficente representa uma importante fonte de recursos para a continuidade das atividades da instituição, contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos idosos atendidos.

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Foto: Divulgação

Serviço

Evento: 14º Churrasco Beneficente da Vila Vicentina de Piratininga

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Data: 21 de junho de 2026

Horário: A partir das 10h

Local: Vila Vicentina de Piratininga – Rua Duque de Caxias, 91

Entrada: Gratuita

Leilão Beneficente: A partir das 14h