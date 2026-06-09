4º “Arraiá Itapê Solidário” mobiliza Itapetininga com solidariedade e grandes atrações Durante evento gratuito a organização espera receber cerca de 20 mil pessoas entre 11 e 14 de junho

O evento que conta com diversas atrações é gratuito e aberto ao público de toda a região. Prefeitura de Itapetininga/Reprodução

Itapetininga será palco de um dos maiores eventos do ano: o 4º“Arraiá Itapê Solidário”, unindo cultura, diversão e solidariedade em um só lugar. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de junho na Marginal do Chá, nas proximidades da Rotatória do Cristo, com entrada gratuita.

A expectativa é de que 20 mil pessoas passem pela Marginal durante os quatro dias de evento, que terá uma estrutura completa, incluindo área de shows e praça de alimentação cobertas, garantindo conforto e segurança ao público.

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O diferencial do evento, mais uma vez, está no caráter beneficente. Ao todo, 16 entidades e organizações locais serão beneficiadas com a venda dos mais diversos itens da gastronomia regional, além de itens da economia criativa, com renda 100% revertida aos projetos assistenciais.

Além disso, o evento contará com atrações musicais locais e quatro grandes shows.

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Confira a programação musical:

Dia 11 (quinta-feira) – 21h – Inimigos da HP

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Dia 12 (sexta-feira) – 21h – Baitaca

Dia 13 (sábado) – 22h30 –Show Karametade – 19h - Super telão com o jogo Brasil X Marrocos

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Dia 14 (domingo) – 21h – Grupo Tradição

Na quinta e na sexta-feira, dias 11 e 12, a programação será das 18h à meia-noite e no sábado e domingo (dias 13 e 14), das 14h à meia-noite.

Além da música, o evento será um grande espaço de valorização da economia local. Serão cerca de 40 barracas com artesanato, culinária típica e produtos desenvolvidos por associações e entidades da cidade.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, o4º “Arraiá Itapê Solidário” é um convite para toda a comunidade viver dias de festa, solidariedade e conexão com o que há de melhor na cidade.