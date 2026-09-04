4ª Festa da Laranja de Lucianópolis terá shows de Luciano Camargo e Maria Cecília & Rodolfo Evento gratuito será realizado nos dias 5 e 6 de setembro e terá programação com música, gastronomia, cultura, agricultura e atividades técnicas

Lucianópolis, no interior de São Paulo, recebe nos dias 5 e 6 de setembro, no Centro de Convenções da cidade, a 4ª Festa da Laranja. O evento terá programação gratuita com shows, feira gastronômica, exposição de empresas e produtos, atividades voltadas ao setor agrícola e apresentações culturais.

Foto: Divulgação

Entre as principais atrações musicais estão Luciano Camargo, que se apresenta no sábado (5), às 21h, e a dupla Maria Cecília & Rodolfo, que encerra a programação no domingo (6), às 22h.

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No sábado, a programação começa com o Dia de Campo, que terá palestras e atividades técnicas realizadas em parceria com o Sebrae e o Senar. A partir das 12h, será realizada a Feira Gastronômica, acompanhada da exposição de empresas e produtos relacionados à produção local e ao setor agrícola.

Às 16h, será exibido o documentário “Histórias de Lucianópolis”, que reúne relatos e memórias de moradores e personagens do município. Na sequência, às 20h, acontece o Encontro Eclesiástico. Às 21h, Luciano Camargo sobe ao palco para um show gospel.

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No domingo, a programação começa ao meio-dia com um almoço em prol da Creche Maria Piovezan Bim, acompanhado de apresentação musical de Luisa Ribeiro. A partir das 13h, a Feira Gastronômica e a exposição de empresas continuam abertas ao público.

Durante a tarde, a partir das 15h, haverá uma intervenção circense e apresentação da Oficina de Dança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

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O encerramento da festa será às 22h, com o show da dupla Maria Cecília & Rodolfo.

Foto: Divulgação

A programação também busca destacar a produção agrícola, a gastronomia, a cultura e iniciativas desenvolvidas no município.