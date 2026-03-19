Acib celebra o Mês das Mulheres com palestra gratuita sobre propósito e inteligência emocional em Bauru Evento no dia 24 de março terá a participação da palestrante Tati Souza e propõe reflexão sobre desenvolvimento pessoal e profissional

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) promove no próximo dia 24 de março, às 19h30, em seu auditório, a palestra gratuita “Recalcular a Rota”, com a palestrante Tati Souza, dentro da programação especial preparada pela entidade para celebrar o Mês das Mulheres.

A iniciativa ocorre em um momento em que a presença feminina no empreendedorismo e no mercado de trabalho ganha cada vez mais relevância. Segundo levantamento do Sebrae, as mulheres já representam cerca de 34% dos empreendedores no Brasil, com crescimento expressivo nos últimos anos, especialmente em setores ligados a serviços, inovação e economia criativa.

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Neste contexto, a proposta da palestra é provocar uma reflexão sobre propósito, inteligência emocional, comportamento e identidade profissional, temas cada vez mais presentes nas discussões sobre carreira, liderança e desenvolvimento humano.

O encontro convida o público a refletir sobre momentos em que é necessário reavaliar caminhos e redirecionar escolhas, tanto na vida pessoal quanto na profissional.

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A partir dessa ideia, a palestra apresenta conceitos e provocações que ajudam a compreender como decisões, emoções e propósito influenciam diretamente o desenvolvimento individual.

“Todos nós chegamos em algum momento da vida em que percebemos que continuar no mesmo caminho já não faz mais sentido. Recalcular a rota não é um sinal de fracasso, mas de consciência. Quando uma pessoa desenvolve inteligência emocional e clareza de propósito, ela passa a fazer escolhas mais alinhadas com quem realmente é, e isso transforma não só a sua própria história, mas também os ambientes onde ela vive e trabalho”, explica Tati Souza.

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De acordo com o presidente da Acib, Paulo Martinello Junior, iniciativas como essa reforçam o compromisso da entidade com a valorização das mulheres e com a promoção do conhecimento.

“O Mês das Mulheres é um momento importante de reconhecimento e valorização da presença feminina na sociedade e no ambiente empresarial. Promover um encontro como esse é uma forma de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional, além de criar um espaço de inspiração e reflexão para todos”, destaca Martinello.

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Protagonismo feminino e desenvolvimento

A convidada da noite, Tati Souza, atua na área de desenvolvimento humano e comportamento, com projetos voltados ao fortalecimento do protagonismo feminino. Criadora do movimento “Muito Além de Cinderelas”, ela desenvolve palestras e programas que incentivam mulheres a assumirem o protagonismo de suas próprias trajetórias pessoais e profissionais.

Com uma abordagem que combina reflexão e experiências práticas, Tati tem levado suas palestras a diferentes cidades do país e participado de eventos no formato TEDx, conhecidos mundialmente por reunir ideias inspiradoras e transformadoras.

Durante a palestra em Bauru, ela abordará temas como inteligência emocional, autoconhecimento, propósito e tomada de decisões, propondo ao público uma noite de conteúdo e inspiração.

A expectativa é reunir empresárias, profissionais, estudantes e membros da comunidade interessados em desenvolvimento pessoal e profissional.

A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição antecipada.

Serviço

Palestra: Recalcular a Rota — Inteligência Emocional, Psicologia Comportamental, Propósito e Identidade Profissional

Palestrante: Tati Souza

Data: 24 de março

Horário: 19h30

Local: Auditório da ACIB — Bauru/SP

Entrada: gratuita

Inscrições:

www.acib.org.br/palestra

Informações: (14) 99860-4809