Acib confirma o ‘Oscar Empresarial Bauruense’ para o dia 29 de agosto Associação Comercial e Industrial de Bauru reconhece empresas e lideranças que impulsionam a economia local

A Acib (Associação Comercial e Industrial de Bauru) confirmou a data do evento que condecora os Destaques do Ano. A festa, conhecida como o Oscar Empresarial Bauruense, será realizada no dia 29 de agosto, no Garden Eventos, em Bauru.

O evento reúne lideranças, empresários e convidados, que celebram juntos as trajetórias, iniciativas e resultados que se destacaram ao longo do ano no município. O evento busca reforçar o papel estratégico das empresas e do empreendedor no desenvolvimento econômico da cidade.

Ao todo são cinco categorias de ênfase: Destaque Comércio; Destaque Serviços ; Destaque Profissional do Ano; Destaque Inspiração Empresarial e Destaque Personalidade.

As empresas e homenageados serão divulgadas em breve pela entidade, assim como as informações sobre reservas de convites.

A Record Paulista é apoiadora do evento.