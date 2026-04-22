Acib Negócios aborda atualização da NR-01 e impactos para empresas O encontro acontece no auditório da entidade, na Rua Agenor Meira, 9-10, no Centro de Bauru

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) realiza, no próximo dia 27, mais uma edição do ACIB Negócios. O encontro acontece no auditório da entidade, na Rua Agenor Meira, 9-10, no Centro de Bauru, e vai discutir a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), que entra em vigor em 26 de maio.

A iniciativa destaca a importância da adequação das empresas às novas exigências, especialmente no que se refere aos riscos ocupacionais psicossociais.

‌



A programação tem início às 18h30 e integra Rodada de Negócios com Momento Conteúdo, proporcionando aos participantes a oportunidade de networking aliado à atualização técnica. O encontro contará com a condução de Wagner Moraes, que abordará as principais mudanças da norma e os impactos diretos na rotina das organizações.

De acordo com as informações que serão apresentadas durante o evento, a nova versão da NR-01 amplia o olhar sobre a saúde e segurança no trabalho ao incluir fatores psicossociais entre os riscos ocupacionais que devem ser identificados, avaliados e gerenciados pelas empresas. Para os participantes, o debate deve trazer orientações práticas sobre como se preparar para as exigências legais e evitar passivos trabalhistas.

‌



Além do conteúdo técnico, a Rodada de Negócios deve promover a interação entre empreendedores, favorecendo a troca de experiências e a geração de oportunidades comerciais. Para a organização, a proposta é oferecer um ambiente que una capacitação e conexões estratégicas para o fortalecimento do setor empresarial local.

Segundo Wagner Moraes, “a atualização da NR-01 exige que as empresas ampliem seu olhar sobre o ambiente de trabalho, considerando não apenas os riscos físicos, mas também os aspectos emocionais e organizacionais que impactam diretamente na saúde dos colaboradores”.

Mais informações podem ser obtidas no site da ACIB: www.acib.org.br ou pelos telefones (14) 3223-8455 e (14) 99860-4809 ou pelos e-mails acib@acib.org.br e marketing@acib.org.br