Acidente de ônibus em Marília: Veja o balanço do atendimento às vítimas Uma semana após o capotamento do ônibus, 12 pessoas continuam internadas

Na tarde desta segunda-feira (23), a Prefeitura de Marília lançou um novo balanço do atendimento às vítimas do acidente com ônibus na rodovia Transbrasiliana (BR-153), que provocou a morte de sete pessoas.

O ônibus, que saiu do Maranhão e iria para Santa Catarina, levava trabalhadores para exercer atividades na colheita de maçã. No último dia 16, o ônibus capotou no trecho entre Marília e Ocauçu, altura do km 260.

O governo do estado e a prefeitura de Marília assinaram um convênio no valor total de R$ 235 mil, sendo R$ 185 mil do governo estadual e R$ 45 mil do governo municipal, com o objetivo de custear o transporte dos maranhenses que permanecem em Marília.

No total ainda há 19 vítimas em Marília. Doze pessoas estão internadas e sob observação, seis vítimas estão na Casa Cidadã e uma adolescente está com a avó em atendimento no Cacam. Retornaram para o Maranhão, outras 14 pessoas que passaram pela Casa Cidadã.

O Prefeito de Marilia, Vinicius Camarinha, agradece a solidariedade de todos. “Marília continuará dando total apoio até que a situação seja concluída. E um agradecimento especial à população de nossa cidade pelas doações de sangue, de alimentos, de roupas e agasalhos às vítimas”.