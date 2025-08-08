Agudos inaugura “Mercado Solidário” com presença da Primeira Dama do Estado, Cristiane Freitas Projeto vai auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social Record Paulista|Do R7 08/08/2025 - 10h43 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta-feira (7), a Prefeitura de Agudos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, inaugurou o “Mercado Solidário”, um projeto que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

O evento contou com a presença ilustre da Primeira Dama do Estado e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cristiane Freitas, que reforçou o compromisso do governo estadual com políticas de assistência social.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação

A cerimônia, realizada na sede do Fundo Social de Agudos, reuniu autoridades como o Prefeito Municipal Rafael Lima, a Primeira Dama de Agudos, Meire Fernandes, a Deputada Estadual Dani Alonso, o assessor do Deputado Lucas Bove, vereadores, secretários municipais, diretores e empresários parceiros, que contribuem para o desenvolvimento social do município.

O momento solene foi marcado pelo descerramento da placa e corte da fita, realizados pelas primeiras-damas Cristiane Freitas e Meire Fernandes, acompanhadas por vereadores e o Prefeito Rafael Lima. Em seu discurso, a Primeira Dama de Agudos, Meire Fernandes, agradeceu a visita de Cristiane Freitas e destacou a importância do Fundo Social como ferramenta de transformação social. A Deputada Dani Alonso aproveitou a ocasião para anunciar novos recursos destinados a fortalecer projetos sociais em Agudos.

‌



O Prefeito Rafael Lima enalteceu o trabalho da esposa, Meire Fernandes, na idealização do Mercado Solidário, e agradeceu o apoio da Primeira Dama do Estado, ressaltando a importância de ações que demonstram o cuidado da gestão municipal com a população.

Cristiane Freitas, elogiou a iniciativa do Mercado Solidário e reforçou a importância de projetos que promovam autonomia e dignidade às famílias. Ela também visitou a Carreta da Capacitação, instalada na Avenida Carvalho Pinto, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos à população. A vinda da carreta ao município foi uma conquista viabilizada pelo Deputado Lucas Bove.

‌



Mercado Solidário

O Mercado Solidário beneficiará 40 famílias por mês, previamente cadastradas pela assistente social do FSSMA, com prioridade para famílias com crianças, pessoas com deficiência, acamados, idosos e mães solo. Para participar, as famílias devem ter renda per capita de até meio salário mínimo e estar cadastradas no CadÚnico. Cada família poderá selecionar até 12 itens gratuitamente, com intervalo de 30 dias entre as doações. O atendimento terá duração máxima de 4 meses, após os quais novas famílias serão incluídas no programa.

A continuidade no projeto está condicionada à participação mensal em palestras ou cursos de capacitação, além da comprovação de frequência escolar no caso de famílias com crianças. O Mercado Solidário é mantido por doações e campanhas, dependendo da solidariedade da comunidade para se manter ativo.