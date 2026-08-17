Agudos realiza Campanha de Multivacinação até 1º de setembro Dia D será realizado em 22 de agosto, com UBSs abertas das 8h às 17h para ampliar o acesso da população à vacinação

A Prefeitura de Agudos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a Campanha de Multivacinação até 1º de setembro. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a situação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A mobilização integra uma ação nacional organizada pelo Ministério da Saúde e tem como público prioritário crianças e adolescentes de até 15 anos, além da oferta de vacinas indicadas para as demais faixas etárias. A campanha busca identificar e atualizar doses em atraso, reforçando a importância da vacinação na prevenção de doenças e na proteção individual e coletiva.

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Embora a vacinação esteja disponível durante todo o ano, a campanha reforça a orientação para que a população confira a carteira de vacinação e procure uma unidade de saúde para verificar se há doses pendentes.

Para se vacinar, não é necessário realizar agendamento prévio. Basta comparecer a uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Agudos, de segunda a sexta-feira, levando os documentos pessoais e a carteira de vacinação.

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As vacinas disponíveis variam de acordo com a faixa etária, as condições de saúde e a situação vacinal de cada pessoa. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a procurar uma UBS para verificar quais doses são indicadas em cada caso.

Como parte da Campanha de Multivacinação, Agudos realiza o Dia D no sábado, 22 de agosto. Nesta data, as UBSs estarão abertas das 8h às 17h, ampliando o horário de atendimento para facilitar o acesso da população às vacinas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das medidas mais seguras e eficazes para a prevenção de doenças e orienta as famílias a aproveitarem a campanha para manter a vacinação em dia.