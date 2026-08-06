Amhe Move promove evento especial com aula de Zumba Projeto gratuito do Grupo Amhemed realiza edição especial no Parque das Águas e reforça a proposta de incentivar hábitos saudáveis por meio da prática de atividades físicas

Foto: Divulgação

Depois de consolidar um grupo de corrida e caminhada que reúne participantes semanalmente no Parque das Águas, em Sorocaba, o Amhe Move, projeto gratuito do Grupo Amhemed, ampliou sua proposta de incentivo à prática de atividades físicas. No último sábado, a iniciativa realizou uma edição especial com uma novidade na programação: uma aula de Zumba aberta aos participantes e à comunidade.

Criado no fim de abril, o Amhe Move promove encontros às quartas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 7h. Além das atividades regulares, uma vez por mês o projeto realiza uma edição especial com programação diferenciada. Após a festa junina promovida em junho, a novidade desta edição foi a inclusão da Zumba, com o objetivo de atrair novos públicos e mostrar que o movimento vai além da corrida e da caminhada.

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Segundo a treinadora do Amhe Move, Maria Teresa Holtz Mascarenhas, conhecida como Tetê Mascarenhas, o projeto vem crescendo de forma espontânea, impulsionado pelos próprios participantes.

“Você percebe que uma pessoa vai puxando a outra. Tem gente que traz a amiga, a vizinha. Depois elas falam que conheceram o projeto pelas redes sociais e continuam voltando. Está pegando gosto”, afirma.

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O crescimento também pode ser percebido na participação dos encontros. De acordo com a treinadora, as atividades realizadas às quartas-feiras já reúnem entre 40 e 50 pessoas, mesmo durante o inverno, enquanto os encontros aos sábados mantêm média superior a 40 participantes.

Tetê explica que as edições especiais têm justamente o objetivo de despertar o interesse de quem ainda não pratica atividade física.

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“Em junho tivemos a festa junina e agora fizemos uma aula de Zumba. Às vezes, a Zumba atrai pessoas que pensam que corrida não é para elas, quando, na verdade, correr e caminhar são atividades para todos”, destaca.

Ela ressalta ainda que o grupo reúne participantes de diferentes perfis, inclusive famílias inteiras.

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“Tem bastante gente vindo com os filhos, inclusive crianças com autismo. É muito bonito ver essa participação e muito gratificante acompanhar esse crescimento.”

Os resultados do projeto também aparecem na rotina dos participantes. O motorista do Grupo Amhemed, Rodrigo dos Santos, acompanha o Amhe Move desde o início e já eliminou quase 30 quilos. Segundo ele, a mudança vai muito além da perda de peso.

“A saúde está bem melhor. Tenho mais disposição para trabalhar, minha respiração melhorou e consegui até parar de fumar. Já estou há mais de 20 dias sem cigarro”, comemora.

O entusiasmo foi tão grande que ele passou a incentivar outras pessoas a participarem.

“Já convidei umas 30 ou 40 pessoas. Hoje foi minha primeira aula de Zumba e gostei bastante. O importante é não ficar parado.”

A edição especial também conquistou novos participantes. A gerente administrativa Fernanda Oliveira conheceu o projeto por meio do sogro, que já frequenta os encontros, e participou pela primeira vez.

“É uma delícia. A gente fica totalmente energizado. É uma atividade que pode ser feita em família. Achei sensacional e pretendo continuar participando”, afirma.

Para quem já integra o grupo, a iniciativa também fortalece a conscientização sobre a importância da prevenção. A coordenadora de Imagem do Grupo Amhemed, Vanessa Moraes, que costuma participar das atividades ao lado do marido, destaca que o projeto incentiva hábitos saudáveis dentro e fora do ambiente de trabalho.

“É muito legal essa interação e essa conscientização de que se movimentar é sinônimo de saúde. Meu esposo gosta bastante de correr e participar. Cuidar da saúde é fundamental”, ressalta.

Idealizadora do Amhe Move e diretora do Grupo Amhemed, Andressa Madia afirma que a adesão crescente tem superado as expectativas e demonstra que o projeto se consolidou como um espaço de convivência, incentivo e bem-estar.

“O evento cresce a cada semana. O que trouxe essa turminha até aqui foi a conexão. O pessoal convida familiares e amigos, e a cada encontro vejo rostos novos, sempre influenciados por quem já participa”, destaca.

Segundo Andressa, a ideia de incluir a Zumba surgiu durante um dos encontros anteriores, quando os participantes começaram a dançar espontaneamente durante o alongamento.

“Eles adoraram, então resolvemos fazer uma edição especial com Zumba. Quem quis correr também teve espaço e, ao final, oferecemos um café da manhã preparado com o apoio dos nossos parceiros”, explica.

Para a diretora, o Amhe Move reforça o compromisso do Grupo Amhemed com a promoção da saúde antes mesmo da necessidade de tratamento.

“A atividade física é uma importante ferramenta de prevenção, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. O Amhe Move é aberto aos colaboradores, beneficiários e também a toda a comunidade. Queremos que cada vez mais pessoas façam parte desse movimento”, conclui.

Serviço

Amhe Move – Grupo de Corrida e Caminhada do Grupo Amhemed

Quando: quartas-feiras, às 19h30, e sábados, às 7h.

Onde: Parque das Águas, em Sorocaba.

Participação: gratuita e aberta à comunidade.

Informações: basta comparecer ao local nos dias e horários dos encontros.