Festival Gastronômico de Santa Cruz do Rio Pardo terá show do Fat Family e pratos inéditos no dia 16 de agosto Evento gratuito reúne gastronomia, música ao vivo, feira de artesanato e 13 restaurantes com receitas exclusivas no Recinto José Rosso

Santa Cruz do Rio Pardo recebe, no dia 16 de agosto, mais uma edição do Festival Gastronômico 2026, considerado um dos principais eventos do calendário turístico da cidade. A programação começa às 10h, no Recinto José Rosso, com entrada e estacionamento gratuitos.

Promovido pela Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento promete reunir milhares de visitantes em um dia dedicado à gastronomia, música, cultura e valorização dos empreendedores locais.

‌



A principal atração será o grupo Fat Family, um dos nomes mais conhecidos da música brasileira. O festival também contará com apresentações de Maicon Gasparini, Banda Akazo e Borodogó do Samba, garantindo atrações musicais durante todo o dia.

Um dos destaques do evento será a área gastronômica. Ao todo, 13 restaurantes foram selecionados para apresentar pratos inéditos, desenvolvidos exclusivamente para o festival. As receitas valorizam ingredientes e sabores da culinária regional, oferecendo ao público uma experiência gastronômica diferenciada.

‌



Além da praça de alimentação, os visitantes poderão conhecer a feira de artesanato e de produtores locais, com exposição de artesãos, empresas e fabricantes do setor alimentício de Santa Cruz do Rio Pardo e região.

Segundo a administração municipal, o Festival Gastronômico tem como objetivo fortalecer o turismo, incentivar o comércio local, gerar oportunidades para os empreendedores e ampliar as opções de lazer para moradores e turistas.