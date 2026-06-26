Ampliação do Pronto Atendimento e da Sala de Emergência da Santa Casa de São Roque entra na fase final das obras Nova estrutura será inaugurada na próxima terça-feira (30) e promete ampliar a capacidade de atendimento, modernizar os espaços e oferecer mais conforto aos pacientes

Foto: Prefeitura de São Roque/Divulgação

A Santa Casa de São Roque está na fase final das obras de ampliação do Pronto Atendimento (PA) e da Sala de Emergência. A nova estrutura será inaugurada na próxima terça-feira (30), às 15h30, marcando mais uma etapa dos investimentos na modernização do hospital.

As intervenções começaram no fim de 2025 e têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento, oferecer mais conforto e segurança aos pacientes e proporcionar melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

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Segundo o prefeito Guto Issa, a obra representa um avanço importante para o atendimento de urgência e emergência no município.

“Quem já utilizou a Sala de Emergência da Santa Casa sabe a importância destas obras, feitas com cuidado para atender nosso povo com mais conforto e eficácia. Desde 2021 temos implantado melhorias históricas na infraestrutura do hospital, com a implantação da UTI, tomógrafo, novos espaços como as Salas de Parto Humanizado e de Amamentação. Esta obra traz uma melhoria significativa porque impacta diretamente o paciente no momento em que ele entra no hospital ou passa por uma situação de urgência”, afirmou.

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A reforma da Sala de Emergência inclui a modernização da estrutura, ampliação das áreas assistenciais, reorganização dos fluxos internos, adequação dos ambientes para aumentar a segurança e funcionalidade, além de uma nova ambientação voltada ao acolhimento e à humanização.

Com a nova configuração, pacientes em situações de urgência e emergência terão acesso a um espaço mais moderno e preparado para diferentes demandas, permitindo maior agilidade e eficiência nos atendimentos.

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Os profissionais da unidade também serão beneficiados com ambientes mais adequados para a realização dos procedimentos e uma melhor organização dos processos assistenciais.

Já a ampliação do Pronto Atendimento contempla uma nova recepção, ampliação do número de guichês, duas novas salas de consulta, novas áreas de espera e reorganização dos espaços de acolhimento.

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A mudança também cria um novo fluxo interno de atendimento, tornando o deslocamento dos pacientes mais organizado, reduzindo aglomerações nos horários de maior movimento e ampliando a capacidade de atendimento da Santa Casa para moradores de São Roque e da região.

Antes da inauguração oficial, os pacientes serão transferidos para a nova Sala de Emergência. Na sequência, a antiga área do Pronto Atendimento passará por adequações para integrar completamente as novas instalações à estrutura já existente.

Para Karen Moura, gerente assistencial do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM), responsável pela administração da Santa Casa, a obra reforça o compromisso com a qualidade do atendimento.

“Esta obra representa uma melhoria inédita para os pacientes que utilizam diariamente a Santa Casa de São Roque e reafirma nosso compromisso com um cuidado cada vez mais humanizado, seguro e centrado nas necessidades de cada pessoa. A Santa Casa segue evoluindo e ainda teremos mais novidades para apresentar muito em breve”, destacou.