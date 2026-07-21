APAE Bauru inaugura Centro de Atendimento Singular em Autismo nesta quarta-feira Novo espaço amplia atendimento especializado a pessoas com TEA e reforça estrutura de reabilitação da instituição

Foto: Divulgação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bauru inaugura nesta quarta-feira (22), às 15h, a CaSa (Centro de Atendimento Singular em Autismo), novo espaço voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A cerimônia será realizada na sede da entidade, localizada na Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, no Jardim Ouro Verde, com a presença de autoridades, representantes de instituições parceiras e convidados.

Segundo a APAE, a criação da CaSa amplia os serviços especializados oferecidos pela instituição e fortalece a rede de atendimento às pessoas com autismo e seus familiares. O novo centro funcionará integrado ao Centro Especializado em Reabilitação (CER III), oferecendo uma estrutura planejada para atender às necessidades específicas desse público.

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O espaço foi concebido para proporcionar atendimento especializado com acompanhamento multiprofissional, baseado em práticas voltadas ao desenvolvimento, à autonomia e à inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Durante a inauguração, a APAE também apresentará à comunidade a nova estrutura e os objetivos do centro, destacando a importância da ampliação do atendimento especializado em Bauru.

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A presidente da APAE Bauru, Maria Amélia Moura Pini Ferro, afirma que a implantação da CaSa representa um avanço no trabalho desenvolvido pela entidade.

“A criação da CaSa representa um importante passo para a APAE e para as famílias que buscam um atendimento especializado. É um espaço pensado para acolher, desenvolver potencialidades e contribuir para a qualidade de vida das pessoas com autismo”, destaca.