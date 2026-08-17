Palestra em Bauru aborda relação entre emoções, hábitos e genética Evento gratuito será realizado nesta quarta-feira (19), no Auditório da OAB Bauru, e terá como tema a influência de fatores ambientais e do estilo de vida sobre o funcionamento dos genes

Uma palestra sobre genética e saúde será realizada nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Auditório da OAB Bauru. O encontro, promovido pelo Lions Clube Bauru Bela Vista, será gratuito e terá como tema a relação entre emoções, hábitos e o funcionamento dos genes.

Com duração prevista de 50 minutos, a palestra “O que seus genes ouvem quando você fala” será conduzida pelo geneticista Eduardo Castan. A proposta é apresentar, de forma acessível, conceitos relacionados à genética e discutir como fatores como estresse, ansiedade e hábitos de vida podem influenciar processos biológicos.

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Durante o encontro, também serão abordados mecanismos relacionados à forma como o ambiente e o estilo de vida podem interferir na atividade dos genes, além da chamada herança de características entre gerações.

A palestra é aberta ao público e não exige conhecimento prévio sobre biologia ou genética.

As vagas são limitadas à capacidade do auditório e as inscrições podem ser feitas pelo site osgenesouvem.com.br.