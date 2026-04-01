APAE Bauru promove programação especial pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo Dia 02 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Bauru) promove uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo nesta quinta-feira (2). As atividades incluem ações internas voltadas aos usuários, familiares e profissionais, além da participação em evento aberto na cidade, com o objetivo de ampliar o debate sobre inclusão e conscientização.

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Entre os destaques da programação está a participação na Caminhada do Autismo, que será realizada no dia 26 de abril, em parceria com o Lions Clube. O evento acontece das 8h às 10h30, com concentração e saída em frente à árvore da Copaíba, na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e público estimado de 800 pessoas. A APAE também contará com um espaço próprio no local, posicionado do outro lado da via, próximo ao ponto de saída. A iniciativa reúne instituições, famílias e a comunidade para dar visibilidade ao tema e reforçar a importância do respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inscrições para a caminhada devem ser feitas por meio do link disponível no Instagram @lionsclubebauruautismo. Toda a verba arrecadada será destinada a um projeto da APAE previamente selecionado.

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Ao longo da semana, a APAE Bauru também realizará atividades internas, como capacitações para profissionais, encontros com grupos de pais e ações específicas voltadas aos usuários atendidos pela instituição. As iniciativas têm como objetivo orientar famílias, qualificar o atendimento e promover o desenvolvimento das pessoas com TEA por meio de práticas integradas nas áreas de saúde, educação e assistência social.

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De acordo com a direção da APAE Bauru, a programação busca reforçar a importância do diagnóstico precoce e das intervenções adequadas, consideradas fundamentais para o desenvolvimento das habilidades e para a promoção da autonomia das pessoas com autismo.

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Atualmente, a instituição atende mais de 400 pessoas com diagnóstico fechado de TEA, entre crianças, adolescentes e adultos. O atendimento é realizado por equipe multidisciplinar e inclui serviços como avaliação diagnóstica, acompanhamento terapêutico e atividades específicas voltadas ao desenvolvimento cognitivo, social e sensorial.

Além dos atendimentos, a APAE Bauru desenvolve iniciativas de apoio às famílias, como materiais educativos e grupos de orientação, com foco no fortalecimento do vínculo familiar e no compartilhamento de experiências.

A programação integra o conjunto de ações desenvolvidas pela instituição ao longo do ano, voltadas à inclusão social, ao respeito às diferenças e à ampliação do acesso a serviços especializados.