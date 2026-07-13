APAE Bauru realiza drive-thru de feijoada solidária no dia 19 de julho Evento beneficente arrecada recursos para manter os atendimentos oferecidos pela instituição a pessoas com deficiência intelectual e múltipla

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bauru, em parceria com a Ação Fraternal Confiança, promove no próximo dia 19 de julho mais uma edição do Drive-Thru Feijoada Solidária. A ação será realizada na sede da instituição, localizada na Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, no Jardim Ouro Verde, com retirada das marmitas das 11h30 às 14h.

A porção de feijoada serve até duas pessoas e acompanha arroz, farofa e couve. O valor é de R$ 60, com opções de pagamento via PIX ou cartão.

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As reservas já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp da APAE Bauru, pelo número (14) 99653-3327, ou pelo telefone (14) 3104-2847.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos serviços e atendimentos oferecidos pela instituição a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, fortalecendo o trabalho desenvolvido pela APAE junto às famílias atendidas.

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Segundo a diretoria da APAE Bauru, eventos beneficentes como a feijoada solidária são fundamentais para garantir a continuidade das ações realizadas pela instituição.

“Cada ação beneficente realizada pela APAE só é possível graças ao envolvimento de parceiros, voluntários e da população. Convidamos a comunidade a participar de mais esta iniciativa e colaborar com o trabalho desenvolvido pela instituição”, destaca a diretoria.