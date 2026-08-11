APAE Bauru realiza outlet beneficente de jeans nos dias 21 e 22 de agosto
Evento terá cerca de 1.500 peças e parte da renda será destinada à manutenção dos atendimentos oferecidos pela instituição
A APAE Bauru realiza, nos dias 21 e 22 de agosto, um outlet beneficente de jeans em sua sede, na Avenida José Henrique Ferraz, nº 20-20, no bairro Granja Cecília.
A ação é realizada em parceria com o Rotary Club de Bauru Aeroporto e o Outlet Direto da Fábrica. Cerca de 1.500 peças novas estarão disponíveis durante o evento, com opções femininas e masculinas em tamanhos que chegam ao 56.
Parte da renda obtida com as vendas será destinada à APAE Bauru e contribuirá para a manutenção dos serviços oferecidos pela instituição nas áreas de assistência, educação e reabilitação.
A entidade atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla e física, além de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento.
Os preços das peças variam de R$ 69 a R$ 229, com descontos de até 70%. O pagamento poderá ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito.
Serviço
Outlet Beneficente de Jeans
Data: 21 e 22 de agosto
Horário: sexta-feira, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 15h
Local: APAE Bauru – Avenida José Henrique Ferraz, nº 20-20, Granja Cecília
Entrada: gratuita