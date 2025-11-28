Apae Bauru reinaugura Centro Especializado em Reabilitação com apoio do Tauste Supermercados De acordo com a instituição, o espaço recebeu melhorias estruturais, passando de cinco para nove salas de atendimentos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae) reinaugurou quarta-feira, dia 26, o Centro Especializado em Reabilitação – CER III (Física, Intelectual e Visual).

A cerimônia marcou um avanço na continuidade dos serviços destinados ao atendimento de pessoas com deficiência e foi viabilizada com recursos da ação social “Panetone Solidário Tauste”, iniciativa do Tauste Supermercados.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza, da secretária municipal de Assistência Social, Lúcia Rosim, além de outras autoridades.

De acordo com a instituição, o espaço recebeu melhorias estruturais, passando de cinco para nove salas de atendimento, que permitirão ampliar a capacidade de atendimento e garantir melhores condições de trabalho às equipes técnicas e pacientes.

O CER III, localizado na Avenida José Henrique Ferraz 20-20, é referência em reabilitação e atende usuários com deficiência física, intelectual e visual.

Segundo a Apae Bauru, a parceria com o Tauste Supermercados foi fundamental para a execução da reforma, que integra um conjunto de ações destinadas a fortalecer os serviços oferecidos à comunidade. A ação social é realizada anualmente e destina parte da renda obtida com a venda dos panetones à APAE, contribuindo para a manutenção e o aprimoramento de seus projetos.

Para a diretoria da Apae Bauru, a entrega do novo espaço simboliza um momento importante para as famílias atendidas. “Para nós, é gratificante entregar um espaço reestruturado e adequado às necessidades dos usuários. O apoio do Tauste e de toda a sociedade demonstra a confiança no trabalho realizado pela APAE Bauru”, afirmou a presidente Maria Amélia Moura Pini Ferro.

Legenda/foto: Da direita para a esquerda: vereador Edmilson Marinho da Silva Junior, vereador Márcio Teixeira, presidente da Câmara Municipal Markinho Souza, presidente da APAE Bauru Maria Amélia Moura Pini Ferro, secretária municipal de Assistência Social Lúcia Rosim, coordenador-geral da APAE Bauru José Francisco Hernandes Sandrin, diretor de Ação Social do Tauste Guilherme Cunha, vice-presidente da APAE Bauru Emerson Crivelli e o técnico de segurança do trabalho e proprietário da Competere Soluções Empresariais Antônio de Pádua Hyppólito.