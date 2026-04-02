Após retornar à Prefeitura de Sorocaba, Manga inicia força-tarefa de manutenções e limpeza Vários bairros da cidade recebem os serviços de zeladoria urbana

Após período de afastamento, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, retornou, na quarta-feira (1 de abril), ao comando do Executivo Municipal e já iniciou uma série de ações emergenciais voltadas à zeladoria urbana.

A prioridade, explica o prefeito, é recuperar áreas que ficaram sem manutenção e limpeza durante sua ausência.

‌



Nesta quinta-feira (2 de abril), a prefeitura deu início imediato a uma força-tarefa de limpeza, roçagem, capinagem, reparo de asfalto e poda de árvores em diferentes bairros e regiões da cidade.

Prefeito Rodrigo Manga retoma cargo e inicia força-tarefa de manutenções e limpeza em vários bairros de Sorocaba

As primeiras frentes de trabalho estão concentradas em localidades do Jardim Brasilândia, Vila Mineirão, Parque São Bento e no entorno do Parque das Águas.

‌



No Parque São Bento, os serviços incluem limpeza urbana nas ruas Odilon Walter e Guilherme Querubim Escatena, além do entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. No Parque das Águas, as equipes atuam com poda de árvores e outros serviços de manutenção.

No bairro Vila Mineirão, há várias equipes mobilizadas simultaneamente, com atuação em praças, parques e áreas próximas à UBS.

‌



Prefeito Rodrigo Manga retoma cargo e inicia força-tarefa de manutenções e limpeza em vários bairros de Sorocaba

A força-tarefa também contempla intervenções de reparo de asfalto em importantes pontos, como o Viaduto Marcos Jacob e a Rua Luiz Ricardo Maffei, no Jardim São Lourenzo. Outro espaço incluído no cronograma é o Parque dos Espanhóis, que também passa por ações de manutenção, limpeza e zeladoria.

De acordo com a Administração municipal, a definição das áreas prioritárias levou em consideração demandas diretas população e o evidente crescimento da vegetação.

As ações, diz Manga, fazem parte de um plano mais amplo de retomada dos serviços públicos, com foco na conservação da cidade e na melhoria da qualidade de vida da população. A expectativa é que, nos próximos dias, novas regiões já sejam contempladas.