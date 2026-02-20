Logo R7.com
Araçoiaba: Cães disponíveis para adoção

Animais resgatados estão em busca de um novo lar

Record Paulista|Do R7

Em Araçoiaba, oito cachorros estão em busca de um novo lar após serem resgatados de um abrigo que foi fechado por denúncia de maus-tratos. Todos os animais estão castrados, vermifugados, vacinados e microchipados.

Os interessados podem procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na Rua Afonso Vergueiro, nº 16, Centro, ou entrar em contato pelos telefones (15) 3281-1625 ou (15) 99717-2041 para mais informações.

A Prefeitura de Araçoiaba reforça que adotar é um ato de amor e os animais só precisam de uma oportunidade para fazer parte de uma família e levar muito carinho.

