Araçoiaba: Cães disponíveis para adoção Animais resgatados estão em busca de um novo lar

Em Araçoiaba, oito cachorros estão em busca de um novo lar após serem resgatados de um abrigo que foi fechado por denúncia de maus-tratos. Todos os animais estão castrados, vermifugados, vacinados e microchipados.

Os interessados podem procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na Rua Afonso Vergueiro, nº 16, Centro, ou entrar em contato pelos telefones (15) 3281-1625 ou (15) 99717-2041 para mais informações.

A Prefeitura de Araçoiaba reforça que adotar é um ato de amor e os animais só precisam de uma oportunidade para fazer parte de uma família e levar muito carinho.