Associação Comercial de Sorocaba coloca os últimos convites à venda ao 3º Prêmio Melhores do Ano

A contagem regressiva já começou para um dos momentos mais aguardados do calendário empresarial regional: o jantar do 3º Prêmio Melhores do Ano, promovido pela Associação Comercial de Sorocaba (ACSO).

Marcado para o dia 8 de novembro, no Floresta Convenções, o evento caminha para o terceiro lote de vendas de convites, refletindo a alta procura e o prestígio conquistado pela iniciativa junto ao setor produtivo de Sorocaba e Votorantim.

A celebração reunirá empresários, lideranças locais, representantes de instituições e marcas patrocinadoras numa noite dedicada ao reconhecimento das melhores práticas de gestão, inovação e responsabilidade social.

Mais do que uma premiação, o evento tornou-se uma plataforma estratégica para promover visibilidade, networking e fortalecimento das parcerias comerciais na região. A fase final de votação popular, que define os premiados, se encerra neste final de semana.

A realização do 3º Prêmio Melhores do Ano conta com o apoio fundamental de empresas e instituições que compartilham o propósito de fomentar o desenvolvimento regional.

São patrocinadores do evento a Imagem Outdoor, Unimed Sorocaba, Sicoob Cooperaso, Aurora Eadi Sorocaba, Produções K, Office Rios, No Tom Café, Ihara, Higa Atacado, CIEE, CCAA Sorocaba, Seconci, Rony Park, Rota Uniformes e Sicredi. A Record Paulista é parceira de mídia do evento.

Os organizadores comemoram. O envolvimento dessas marcas reforça a importância da união entre o setor privado e entidades de classe para impulsionar o ecossistema empresarial local.

Com inscrições abertas a empresas de todos os segmentos, de microempreendedores individuais a grandes corporações e instituições filantrópicas, o prêmio busca reconhecer quem mais contribui para a economia local por meio de soluções inovadoras, impacto regional e responsabilidade social.

Estamos entusiasmados em ver o envolvimento crescente da comunidade empresarial com o Prêmio Melhores do Ano. É uma oportunidade de celebrarmos o que temos de melhor em nossa região e de inspirarmos novas práticas que transformam realidades (Hygor Duarte, presidente da ACSO, )

A expectativa é repetir, ou até superar, o sucesso das edições anteriores, consolidando o evento como um ponto alto do calendário de negócios de Sorocaba e Votorantim. Com uma programação cuidadosamente planejada, o jantar proporcionará aos convidados uma experiência marcante, num ambiente de celebração, reconhecimento e oportunidades para novos negócios.

Os interessados em participar devem garantir seus convites diretamente com a ACSO pelo telefone 15 3331.1003.

Com os primeiros lotes já esgotados, a organização reforça que os últimos ingressos estão disponíveis por tempo limitado. A noite do dia 8 de novembro promete ser histórica para quem acredita, investe e transforma o cenário empresarial da região.