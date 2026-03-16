Atletas de São Pedro do Turvo conquistam ouro no Circuito Paulista de Jiu-Jitsu em Barueri Mateus Pinheiro e João Henrique de Souza fizeram bonito durante evento

Os atletas de São Pedro do Turvo tiveram grande destaque na 1ª Etapa do Circuito Paulista FPJJ de Jiu-Jitsu, realizada no Ginásio de Esportes José Correia, em Barueri (SP). O torneio reuniu cerca de 600 atletas de diversas regiões do estado de São Paulo, consolidando-se como uma das importantes competições da modalidade.

João Henrique de Souza e Mateus Pinheiro fizeram bonito

Representando o município, Mateus Pinheiro teve uma performance de alto nível. Competindo na categoria até 89 kg, ele conquistou a medalha de ouro e ainda venceu a disputa do Absoluto (sem limite de peso), garantindo o chamado Double Gold. Todas as suas lutas foram vencidas por finalização, demonstrando técnica, preparo e domínio durante os combates.

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Outro destaque foi o atleta João Henrique de Souza, que mesmo estreando na categoria adulta aos 17 anos, também conquistou a medalha de ouro na categoria até 94 kg. Ao todo, ele realizou três lutas, sendo duas vitórias por finalização e uma por pontos.

João Henrique de Souza e Mateus Pinheiro fizeram bonito

Os dois atletas fazem parte da equipe Fratres Jiu-Jitsu, cujo nome significa fraternidade. A equipe representa a unidade franqueada instalada em São Pedro do Turvo e vem desenvolvendo um trabalho voltado à formação esportiva e disciplina por meio do jiu-jitsu.

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O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Prefeitura de São Pedro do Turvo.

As conquistas reforçam o potencial dos esportistas locais e colocam São Pedro do Turvo em destaque no cenário do jiu-jitsu paulista.