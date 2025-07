Bacalhau Amigo será realizado em Sorocaba no dia 19 de julho com presença de grandes nomes Evento chega à sua vigésima quinta edição Record Paulista|Do R7 17/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h00 ) twitter

O tradicional jantar beneficente Bacalhau Amigo chega à sua 25ª edição em Sorocaba, prometendo mais uma noite memorável em prol da solidariedade. O evento acontece no dia 19 de julho (sábado), às 20h no salão Monteiro Lobato, e tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção do SOS – Serviços de Obras Sociais de Sorocaba.

Com convite individual no valor de R$ 300, o jantar oferece uma experiência única de gastronomia, reencontro de amigos, solidariedade e networking. As reservas devem ser feitas pelo telefone (15) 3239-0777, com vagas limitadas. Cada mesa será composta por 8 pessoas e o traje exigido é social

A noite contará com um jantar dançante temático e apresentações especiais, incluindo atrações confirmadas como:

* 🎤 Padre Antônio Maria

‌



* 🎸 Dalizio Moura (Cover de Elvis Presley)

* 🎶 Banda Alma Lusíada

‌



* 🎵 Banda Skyppe

Outro destaque da noite é a participação da renomada atriz Eliane Giardini, embaixadora da causa do SOS, que, segundo fontes, possivelmente estará presente neste ano para apoiar mais uma vez essa importante iniciativa social.

‌



Reunindo anualmente empresários, políticos, imprensa, autoridades e grandes parceiros da cidade e da região, o Bacalhau Amigo consolida-se como um dos eventos sociais mais prestigiados do calendário beneficente sorocabano.

📌 Serviço:

25º Bacalhau Amigo

📅 Data: 19 de julho de 2025

🕖 Horário: 20h

📍 Local: Monteiro Lobato

🎟️ Convite: R$ 300 (individual)

📞 Informações e reservas: (15) 3239-0777

👔 Traje: Social