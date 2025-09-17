Baile Noite estrelada acontece neste sábado na Brasital Evento em São Roque conta com entrada gratuita pra toda a família Record Paulista|Do R7 17/09/2025 - 17h04 (Atualizado em 17/09/2025 - 17h34 ) twitter

Neste sábado, 20 de setembro, a partir das 18h, acontece mais uma edição do tradicional baile Noite Estrelada, desta vez em clima de independência, celebrando o mês de setembro. O evento é aberto a toda a família, proporcionando uma noite de muita diversão, música e alegria.

A programação contará com o show do Quarteto Vem Bailar, banda já querida pelo público e que apresentará sucessos de diversos estilos, como samba, forró, bolero, MPB, entre outros.

Evento em São Roque conta com entrada gratuita pra toda a família

Esta é a quarta edição do baile realizado pela Divisão de Esportes e Cultura de São Roque e, assim como nos eventos anteriores, a entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

Basta reunir a família e participar dessa noite especial, cheia de dança e animação.