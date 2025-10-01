Bauru declara emergência para enfrentamento de incêndios e da crise hídrica por conta da estiagem severa Medida vai ser publicada em Diário Oficial. Cidade foi tomada pela fumaça nos últimos dias e mais de cem mil pessoas estão sem água

A Prefeitura de Bauru vai adotar medidas ainda mais rígidas para o enfrentamento de incêndios e da crise hídrica, que se agravaram por conta da estiagem severa e prolongada que atinge o estado de São Paulo.

Já são praticamente 100 dias sem chuvas na região. Um decreto que declara situação de emergência será publicado em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira (1), autorizando ações para agilizar a prevenção e combate a incêndios, e também para o enfrentamento da crise hídrica, pois o Rio Batalha atingiu índices críticos na represa de captação pela falta de chuvas em volume considerável.

O Departamento de Agua e Esgoto de Bauru (DAE) deverá disponibilizar, de forma prioritária, os recursos hídricos de água não potável necessários para o combate às queimadas, mediante o fornecimento de pontos para abastecimento de caminhões-pipa. Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil Municipal, nas ações necessárias ao enfrentamento da seca extrema em Bauru. Todas as secretarias devem estar à disposição da força-tarefa, fornecendo veículos, equipamentos e o suporte necessário.

As Secretarias de Infraestrutura, de Agricultura e Abastecimento (Sagra) e de Serviços Urbanos deverão disponibilizar equipamentos pesados, como caminhões, retroescavadeiras e tratores, para auxiliar no controle de grandes focos de incêndio e na contenção do fogo em áreas criticas. As Secretarias de Aprovação de Projetos e do Meio Ambiente e Bem-estar Animal (Semab) deverão intensificar a vigilância e fiscalização em áreas de risco.

Fica autorizada a convocação de voluntários, empresas privadas, entidades e Organizações Sociais, para reforçar as ações a de resposta à seca extrema, e o recebimento de doações de bens e serviços com objetivo de atender às necessidades da população afetada. O município poderá ainda contratar bens e serviços para atendimento das necessidades provocadas pela situação de emergência.

O DAE e a Defesa Civil poderão utilizar poços, reservas e represamentos privados, urbanos ou rurais, desde que avaliado os padrões de qualidade da água bruta, que servirão para utilização do município para fins de abastecimento e armazenamento de água no período de escassez.

A prefeitura destaca ainda que a população deve colaborar, evitando colocar fogo em áreas de mata ou pastagem, sob pena de multa. Além disso, os moradores podem denunciar casos de incêndio, acionando o Corpo de Bombeiros, no telefone 193. A Defesa Civil municipal também está acompanhando todos os casos de incêndios.