Bauru recebe encontro sobre liderança, inovação e inteligência artificial em outubro Primeira edição do CEO Influence Experience será realizada no dia 24 de outubro e reunirá 30 CEOs, fundadores e executivos em uma programação voltada às transformações no mercado

Bauru recebe, no dia 24 de outubro, a primeira edição do CEO Influence Experience, encontro voltado a CEOs, fundadores e executivos interessados em discutir os desafios da liderança e as transformações que estão impactando o ambiente de negócios.

A programação será estruturada a partir de três temas: Inteligência Humana, Inteligência Organizacional e Inteligência Artificial. A proposta é reunir diferentes perspectivas sobre liderança, gestão de empresas e inovação em um único encontro.

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Entre os convidados estão Carolina Rorato, CEO da Campara Wellness Center, que abordará aspectos relacionados à Inteligência Humana; Eric Garmes, sócio-fundador e presidente da Paschoalotto, responsável pelo tema Inteligência Organizacional; e Cristiano Kruel, Chief Innovation Officer da StartSe, que falará sobre Inteligência Artificial e inovação.

Segundo a organização, a primeira edição terá 30 vagas. O número reduzido de participantes foi definido para favorecer a interação entre os executivos e as discussões ao longo da programação.

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A escolha de Bauru para sediar a estreia também é apresentada pelos organizadores como uma forma de ampliar o acesso, no interior paulista, a discussões que costumam ser concentradas nos grandes centros.

Para Eric Garmes, a realização do evento na cidade está relacionada ao ambiente empresarial da região.

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“Bauru tem líderes e empresas de altíssimo nível, e não faz sentido esperar que esse tipo de encontro só aconteça nos grandes centros. Trouxemos o CEO Influence Experience para cá porque acreditamos no potencial da região”, afirma.

Carolina Rorato destaca a relação entre desenvolvimento das empresas e preparação das lideranças.

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“Nenhuma empresa cresce de forma sustentável sem cuidar das pessoas que a constroem. Levar esse debate para líderes da região, logo na primeira edição, é mostrar que performance e desenvolvimento humano caminham juntos”, diz.

Além do conteúdo sobre liderança e inovação, o encontro pretende aproximar executivos de diferentes setores. A programação deve abordar mudanças no comportamento das empresas, novas tecnologias e o impacto da inteligência artificial nos modelos de negócios.

As inscrições estão abertas e são destinadas a CEOs, fundadores e executivos. O evento terá 30 vagas.

Serviço

Evento: CEO Influence Experience – 1ª edição

Data: 24 de outubro de 2026

Horário: a confirmar

Local: Rua Laércio Bastos Pereira, 2-75, Jardim Estoril, Bauru (SP)

Público: CEOs, fundadores e executivos

Vagas: 30 participantes

Inscrições: https://bit.ly/ceoinfluence