Bauru: Triagem para pessoas entre 13 e 30 anos para participar de pesquisa com tratamento ortodôntico Serão selecionadas pessoas que já utilizaram aparelho e que os dentes de baixo voltaram a entortar e estão desalinhados Record Paulista|Do R7 25/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h37 )

A Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP) está convidando pessoas, com idade entre 13 e 30 anos, para participar de uma pesquisa que contará com tratamento ortodôntico. A triagem acontece nesta terça-feira (26/08), a partir das 14 horas, na Clínica de Ortodontia da FOB-USP.

Podem participar voluntários que já utilizaram aparelho ortodôntico, mas que os dentes de baixo voltaram a entortar e estão desalinhados.

Menores de idade deverão comparecer acompanhados dos responsáveis. Para entrar na Faculdade e participar da triagem, será obrigatória a apresentação de um documento (com foto) da criança e do responsável.

O estudo está sendo desenvolvido pela pesquisadora Ursula Mariana Pantigozo Morán, sob a orientação do professor Silvio Augusto Bellini Pereira.

SERVIÇO

A Clínica de Ortodontia da FOB-USP está localizada na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, Bauru. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 14 3235-8215.