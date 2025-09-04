BID 2025 terá dois dias de imersão em inovação, negócios e tecnologia com grandes nomes do mercado nacional Evento promete reunir mais de 1,4 mil pessoas em Bauru Record Paulista|Do R7 04/09/2025 - 15h11 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h11 ) twitter

Nos dias 24 e 25 de setembro de 2025, Bauru será novamente palco de um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do interior paulista. O BID – Business Innovation Day, que acontecerá no Alameda Hall, chega à sua 5ª edição, agora com dois dias de programação, e promete reunir mais de 1.400 participantes, entre empresários, profissionais, startups, investidores, executivos e lideranças regionais.

Evento promete reunir mais de 1,4 mil pessoas em Bauru DiegoEduardo_dig's

Consolidado como uma plataforma ativa de fomento ao ecossistema de inovação do interior paulista, o BID 2025 vai além do palco principal. Com uma estrutura ainda mais robusta, interativa e conectada com os principais temas do mercado, o evento se propõe a impulsionar conexões, negócios e aprendizados. Em 2024, o evento reuniu participantes de mais de 36 cidades, com 43,2% ocupando cargos de liderança.

Para esta edição, a expectativa é evidenciar o crescimento e a relevância da comunidade do BID em nossa região. A programação do BID 2025 abordará temas essenciais para o futuro dos negócios, como inteligência artificial aplicada, inovação corporativa, experiência do cliente, marketing, vendas com automação e as principais tendências tecnológicas do mercado.

Entre os palestrantes já confirmados estão Thiago Reis (Top 1 influenciador de vendas do Brasil), Fernando Miranda (CEO da Staage e host do podcast ROI Hunters), Dener Lipert (CEO da V4 Company e Forbes Under 30), Leonardo Castelo (referência em franchising na América Latina), Fernando Cirne (mentor da Endeavor e expansor de gigantes como Tray e Bling) e Ricardo Corrêa (fundador da Ramper e referência em marketing e vendas B2B).

Também marcam presença Alessandra Montini (diretora da Labdata/FIA), Victor Vieira (CEO do IEV), Sara Hughes (CEO da Scaffold Education) e Marcelo Caetano (Grupo VendaMais). E muitos outros nomes irão compor essa programação densa e inovadora.

O evento também contará com espaços de exposição e ativações promovidas por empresas patrocinadoras e apoiadoras, como Lecom, Cetro Máquinas, BDL, PCTEC, Informo, Ikatec, TOTVs, 4EDGE, Moovefy, Grupo Caetano, MSTech, Solar Tecno, VidaTop+/Cardben e Lwart e muitas outras que acreditam e apoiam o desenvolvimento e a inovação na nossa região.

Os ingressos já estão disponíveis e empreendedores, profissionais e interessados em inovação já podem garantir sua participação em um dos eventos mais relevantes do setor.

Mais informações estão disponíveis no site oficial: https://conexao.bid.

Sobre o evento:

Local: Alameda Hall – Bauru/SP

Data: 24 e 25 de setembro de 2025

Contato: (14) 99735-0860

Instagram: @bid.inova

LinkedIn: linkedin.com/company/bid-inova

