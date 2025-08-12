Burning Fest Batalha de Assadores promete esquentar Marília de 14 a 17 de Agosto EcoPark Marília sediará um dos Maiores Festivais de Churrasco do Brasil com entrada gratuita Record Paulista|Do R7 12/08/2025 - 10h24 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cheiro de carne na brasa vai tomar conta de Marília de 14 a 17 de agosto, o EcoPark Marília será palco da 94ª edição do Burning Fest – Batalha de Assadores, um dos maiores festivais de churrasco do Brasil, com entrada gratuita e uma programação para toda a família.

Durante quatro dias, o público poderá vivenciar uma verdadeira imersão no universo do churrasco, com cortes nobres preparados por mestres churrasqueiros vindos de várias regiões do país.

Entre as estrelas do evento estarão a picanha, paleta de búfalo, cordeiro, carne de búfalo e até o disputado wagyu, além de hambúrgueres artesanais, costelão fogo de chão, carnes defumadas no estilo americano, acompanhamentos variados, sobremesas e opções vegetarianas.

Para harmonizar com toda essa experiência gastronômica, o evento contará com chope artesanal da Insana Cervejaria, premiada nacionalmente e vinda diretamente do Paraná com seus rótulos exclusivos e sabores inconfundíveis — uma verdadeira atração à parte para os fãs da boa bebida.

‌



E como churrasco combina com música, a trilha sonora será de peso: bandas covers dos maiores ícones do rock nacional e internacional subirão ao palco com shows que prometem embalar o público com sucessos de Queen, AC/DC, Pearl Jam, Legião Urbana, Barão Vermelho, entre outros.

O Burning Fest é pensado para todos os públicos: além da estrutura completa de alimentação, o evento contará com espaço kids, ambiente pet friendly, segurança reforçada e atmosfera acolhedora — ideal para famílias, casais, amigos e visitantes de toda a região.

‌



Serviço

📍 Evento: Burning Fest – Batalha de Assadores (94ª edição)

‌



📆 Data: 14 a 17 de Agosto de 2025

⏰ Horário: Das 12h às 22h

📌 Local: EcoPark Marília

📍 Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1385

🎟️ Entrada gratuita

🐾 Pet Friendly

👨‍👩‍👧‍👦 Espaço Kids

🍺 Cerveja Artesanal

🎸Rock ao vivo