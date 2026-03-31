CAADI completa um ano com caminhada da inclusão Centro de inclusão atende crianças atípicas de 2 a 10 anos

Nesta quinta-feira, dia 2, o Centro de Atendimento ao Autismo e Desenvolvimento Infantil (CAADI) comemora seu primeiro aniversário e convida toda a população a participar.

A programação terá início com uma caminhada em celebração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A saída será da EMEF Jacyra Motta Mendes em direção ao CAADI, localizado na Rua Plínio de Godoy, 117, com chegada prevista para as 09h30.

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CAADI completa um ano com caminhada da inclusão

Após a caminhada, o evento seguirá até as 11h no CAADI, com diversas atrações como música, brinquedos para as crianças, apresentação de músicas e teatro pelos usuários e familiares do CAADI, pipoca e algodão doce gratuitos, além de uma bênção do padre Wellington e do pastor Abraão.

O aniversário do CAADI é uma oportunidade para celebrar esse centro de referência, que conta com uma equipe multidisciplinar dedicada a oferecer atendimento humanizado e integrado, desenvolvendo habilidades cognitivas, motoras, sociais e comunicativas de crianças atípicas de 2 a 10 anos.

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Além disso, em trabalho externo, o CAADI realiza trabalho nas creches dom estimulação precoce para bebês de 4 meses a 1 ano. Atualmente, 107 crianças recebem atendimento.

A caminhada e o evento no CAADI é aberto à toda população. Participe e apoie a inclusão e o bem-estar das crianças com autismo.