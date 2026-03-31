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CAADI completa um ano com caminhada da inclusão

Centro de inclusão atende crianças atípicas de 2 a 10 anos

Record Paulista|Do R7

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Nesta quinta-feira, dia 2, o Centro de Atendimento ao Autismo e Desenvolvimento Infantil (CAADI) comemora seu primeiro aniversário e convida toda a população a participar.

A programação terá início com uma caminhada em celebração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A saída será da EMEF Jacyra Motta Mendes em direção ao CAADI, localizado na Rua Plínio de Godoy, 117, com chegada prevista para as 09h30.


CAADI completa um ano com caminhada da inclusão

Após a caminhada, o evento seguirá até as 11h no CAADI, com diversas atrações como música, brinquedos para as crianças, apresentação de músicas e teatro pelos usuários e familiares do CAADI, pipoca e algodão doce gratuitos, além de uma bênção do padre Wellington e do pastor Abraão.

O aniversário do CAADI é uma oportunidade para celebrar esse centro de referência, que conta com uma equipe multidisciplinar dedicada a oferecer atendimento humanizado e integrado, desenvolvendo habilidades cognitivas, motoras, sociais e comunicativas de crianças atípicas de 2 a 10 anos.


Além disso, em trabalho externo, o CAADI realiza trabalho nas creches dom estimulação precoce para bebês de 4 meses a 1 ano. Atualmente, 107 crianças recebem atendimento.

A caminhada e o evento no CAADI é aberto à toda população. Participe e apoie a inclusão e o bem-estar das crianças com autismo.

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