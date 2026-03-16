Caminhada pelo Dia Internacional da Síndrome de Down acontece neste domingo, em Marília Evento tem várias atrações e tem entrada gratuita

Acontece neste domingo (22 de março), às 9h, na praça da Emdurb, a Caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Os organizadores afirmam que será um momento de inclusão, conscientização, alegria e união. A data é comemorada no dia 21 ded março.

A organização é da entidade Down Entre Amigos, da Famema e do vereador Elio Ajeka. O evento tem também o apoio de diversas entidades, como a Prefeitura de Marília, Fundo Social de Solidariedade, entre outros.

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Entre as atrações previstas: apresentação especial do Grupo Ryuka Sousaku Eisa Taiko (Associação de Okinawa), Apae Marília, Banda Marcial de Marília e Alongamento com dancaterapia pelo instituto AMÊ.

Os organizadores pedem que os participantes usem camisetas brancas e meias coloridas e invertidas (símbolo da diversidade e da inclusão!)