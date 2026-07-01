Campanha do Agasalho 2026: ACIB entrega 661 cobertores arrecadados As doações serão destinadas a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social

ACIB entrega 661 cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho 2026

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) realizou, na última terça-feira (30), a entrega dos cobertores arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2026. Ao todo, foram doadas 661 unidades, que serão destinadas ao atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da Defesa Civil de Bauru e do Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC).

Do total arrecadado, 330 cobertores foram entregues à Defesa Civil de Bauru. Os outros 331 foram destinados ao CEAC, sendo 281 para atendimento da própria entidade e 50 para o Projeto Comini, desenvolvido pela instituição.

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A cerimônia de entrega foi realizada às 17h, na sede da ACIB, reunindo representantes das instituições beneficiadas e da diretoria da entidade.

Para o presidente da ACIB, Paulo Roberto Martinello Junior, a campanha reforça o compromisso da associação e de seus associados com iniciativas voltadas ao bem-estar da comunidade. A arrecadação foi realizada com a participação dos empresários associados, que contribuíram para ampliar o alcance da ação solidária.

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“Cada cobertor arrecadado representa um gesto de solidariedade e de cuidado com quem mais precisa. A participação dos nossos associados demonstra o compromisso do empresariado com a responsabilidade social e fortalece o papel da ACIB como agente de integração e apoio à comunidade”, afirmou.

Com a entrega dos cobertores, a ACIB conclui mais uma edição da Campanha do Agasalho, colaborando para que famílias atendidas pelas instituições beneficiadas recebam apoio durante o período de baixas temperaturas.