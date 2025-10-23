Capão Bonito inaugura Parque das Águas, um novo espaço público de lazer, cultura e esporte da cidade Evento oficial vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro

A Prefeitura de Capão Bonito realiza nos dias 25 e 26 de outubro a inauguração do Parque das Águas, um novo espaço público de lazer, cultura e esporte da cidade. O parque está localizado na Rua Mário Milani, no bairro Vila Santa Rosa.

A programação começa no sábado, dia 25, às 18 horas, com a grande inauguração oficial. Será o momento de abertura do parque, com a presença de autoridades municipais e convidados, marcando a entrega desse importante espaço à população.

Divulgação

No domingo, dia 26, a partir das 9 horas da manhã, o parque será palco de uma série de atividades culturais e esportivas abertas ao público. Entre as atrações estão campeonatos de vôlei de areia, basquete, xadrez e dama. Às 10 horas, o público poderá acompanhar a apresentação da banda Os Cascatinhas. Ao meio-dia, haverá exposição de carros antigos.

Durante a tarde, a programação segue com diversos shows e apresentações artísticas: às 13 horas, show gospel da dupla Mãe e Filha; às 13h15, show sertanejo de Ivair Cipriano; às 13h30, show gospel de Josimar Nascimento; às 13h45, show sertanejo de Karina e Guilherme; às 14h30, show sertanejo de Waldir Sampaio; às 15 horas, apresentação de zumba com Mandy Luz; às 15h15, dança com Vanessa Lima; e às 15h30, apresentação do grupo de dança GVCC.

Um dos grandes destaques do evento será o show infantil da Carreta do Tubinho, às 16 horas. O palhaço Tubinho é conhecido nacionalmente por suas participações na programação do SBT, especialmente no humorístico “A Praça é Nossa”. Encerrando o domingo, às 17h30, haverá show de rock com a banda Estel Rocks, seguido, às 18 horas, da apresentação da banda Alien Alice.

O evento é aberto e gratuito para toda a população.