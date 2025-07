‘Celebra Bauru’ mobiliza entidades e a sociedade no aniversário do município Vendas do tradicional Sanduíche Bauru vão gerar verbas para entidades sociais Record Paulista|Do R7 29/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h36 ) twitter

O ‘Celebra Bauru’ com a venda de 20 mil vales do tradicional sanduíche Bauru mobiliza entidades e a sociedade para a ação social durante o aniversário do município. A venda já está sendo realizada por 29 entidades assistenciais, que vão trabalhar durante a festa, e a comercialização vai seguir nos dias 31 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes.

A entrega dos lanches que estão sendo comercializados, com o valor de R$ 25,00 cada, será no dia 31 de julho das 18h às 22h, e nos dias 1 e 2 de agosto das 10h às 22h, no Recinto Mello Moraes, junto com as demais atividades do aniversário de Bauru.A renda obtida com as vendas será totalmente revertida para as entidades.

Nesta segunda-feira (28 de julho), a Associação das Entidades Assistenciais e Proteção Social de Bauru (Aeaps), em parceria com a organização do evento, realizou o lançamento da campanha, no Bar do Aeroclube. Os secretários de Assistência Social, Lúcia Rosim; de Cultura, Roger Barude; e de Agricultura e Abastecimento, Simone Pongitore, estiveram presentes, assim como o presidente da Aeaps, William Menezes, e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Marcus Vinícius Fernandes. Também participaram representantes das entidades e das empresas parceiras. A Record Paulista é apoiadora do evento.

O ‘Celebra Bauru’, com o sanduíche Bauru em todos os dias do evento e a distribuição do bolo no dia 1 de agosto, é realizado e organizado pela Associação das Entidades Assistenciais e Proteção Social de Bauru (Aeaps), em parceria com a Prefeitura de Bauru, Confiança Supermercados, Mondelli e Unimed, e apoio de Paschoalloto, HCosta, Concilig, Allma Milazzo, Ecovita, Gelo Ceasa, Top Fruit, Soeto, Grupo Maltez, Vero, Mescla, Palamim, Ciclo Gerenciamento de Resíduos, Boss Soluções Ambientais, Ingrediente Comunicação, Lume Light, Social Bauru, Record Paulista , Band, 94FM, 96FM, Revista Atenção, JC e JCNET.As entidades que participam do ‘Celebra Bauru’ e receberão os recursos das vendas são a Acaê Bauru, Aeaps, Afra, Apae, Apiece, APMC – Paiva, Cáritas, Casa da Esperança, Casa do Garoto, Cevac, Creche Berçário Rodrigues de Abreu, Creche Bom Pastor, Creche Leocádio Correa, Creche Angélica Freitas – Tibiriçá, Creche São Paulo, Creche Pastores de Belém, Equoterapia Bauru, Esquadrão da Vida, Fundato, Instituto Elas, Instituto Florir, Iprespa, Lar Escola Santa Luzia para Cegos, Legião Mirim de Bauru, POC Bauru, Portas Abertas, Recriar e Wise Madness.

O ‘Celebra Bauru’ está dentro da festa de aniversário do município, que é organizada pela Prefeitura de Bauru. Entre as atrações, estão artistas como Gustavo Mioto, Rosa de Saron, Aline Barros e Alexandre Pires, e o espetáculo infantil Maria Clara e JP, além de artistas regionais.