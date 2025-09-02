Cioeste Run reúne mais de mil pessoas em Santana de Parnaíba Guto Issa afirmou que, após o sucesso da primeira edição, a meta é realizar de 4 a 5 corridas por ano Record Paulista|Do R7 02/09/2025 - 17h04 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h04 ) twitter

Na manhã deste domingo, Santana de Parnaíba recebeu a primeira edição da CIOESTE Run – Conectando Cidades, Movendo Pessoas. O evento reuniu mais de mil participantes entre a corrida de 8 km e a caminhada de 4 km, em um clima de animação com DJ ao vivo, premiação e show musical.

“Foram mil pessoas correndo, cuidando da vida e da saúde. Sucesso total! Implantamos em nossa gestão a CIOESTE Run e agora vamos ampliar para 4 ou 5 edições, contemplando outras cidades do Consórcio. Não vamos parar”, afirmou o presidente do CIOESTE e prefeito de São Roque, Guto Issa.

O coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Consórcio, Leandro Santos, chefe de esportes e lazer de São Roque, também destacou a importância da iniciativa:

“Essa primeira edição foi um marco. Tenho certeza de que fará parte do calendário do CIOESTE por muitos anos. Foi magnífico, um evento organizado e de grande sucesso. Já estamos nos preparando para a próxima”.

Presente no evento, o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cézar, também participou da corrida e celebrou a realização no município sede da estreia.