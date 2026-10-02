Confiança Supermercados lança campanha com mais de R$ 3,5 milhões em prêmios Promoção vai sortear carros e motos elétricas, além de vales-compras; clientes podem participar até 12 de janeiro de 2027

Foto: Divulgação

O Confiança Supermercados lançou uma campanha promocional que prevê a distribuição de mais de R$ 3,5 milhões em prêmios. Batizada de “Energia Premiada”, a ação vai sortear 15 carros elétricos, 15 motos elétricas e milhares de vales-compras entre os clientes cadastrados no Clube de Vantagens da rede.

A campanha é válida para compras realizadas nas 15 unidades do supermercado, localizadas em Bauru, Sorocaba, Marília, Botucatu, Jaú e Pederneiras, além das compras feitas pelo site oficial da rede.

‌



Foto: Divulgação

Entre os principais prêmios estão modelos Geely EX2 Pro, da categoria de carros elétricos, e motos elétricas Pulse 1000W. Os sorteios dos veículos serão realizados em 13 de janeiro de 2027, por meio da extração da Loteria Federal.

Para participar, é necessário estar cadastrado no Clube de Vantagens Cliente Confiança. A cada R$ 50 em compras, o consumidor recebe um número da sorte. Nas compras que incluem pelo menos R$ 50 em produtos de marcas parceiras, identificados nas lojas, o cliente ganha um número adicional.

‌



Quem paga com o cartão CONFPAY recebe números da sorte em dobro. A promoção também oferece prêmios instantâneos por meio de uma raspinha da sorte disponível no aplicativo Clube Cliente Confiança. Para concorrer nessa modalidade, é necessário comprar pelo menos R$ 50 em produtos participantes, sem possibilidade de acumular valores de compras diferentes.

Campanha também prevê sorteio de carro para quem dispensar sacolas plásticas

Além da promoção principal, a rede retomou a iniciativa socioambiental “Com o Confiança eu Mudo o Mundo”, que incentiva os consumidores a não utilizarem sacolas plásticas nas compras.

‌



A participação ocorre quando o cliente, cadastrado no aplicativo Clube Cliente Confiança, informa ao operador de caixa que não utilizará sacolas plásticas para transportar os produtos. A cada compra realizada nessas condições, recebe um número da sorte para concorrer a mais um carro elétrico.

Segundo a rede, nas duas edições anteriores da iniciativa, cerca de 15 milhões de sacolas plásticas deixaram de ser utilizadas. O sorteio do veículo desta edição está previsto para 15 de junho de 2027, também pela Loteria Federal.

‌



De acordo com Samara Zogheib, diretora de marketing e inovação do Confiança Supermercados, a campanha busca associar a premiação a iniciativas de responsabilidade socioambiental.

Como participar

Para concorrer, é necessário fazer o cadastro no Clube de Vantagens pelo site clienteconfianca.com.br e baixar gratuitamente o aplicativo Clube Cliente Confiança, disponível para Android e iOS.

Os números da sorte, as raspinhas e as informações sobre as ofertas podem ser consultados pelo aplicativo. Os produtos participantes estão identificados com etiquetas verdes nas lojas físicas.

A campanha “Energia Premiada” segue até 12 de janeiro de 2027. O regulamento completo está disponível no site oficial do Clube de Vantagens.