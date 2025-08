Confiança Supermercados oferece cerca de 50 vagas de emprego em Avaí para trabalhar em Bauru Uma excelente oportunidade para recolocação profissional ou primeiro emprego Record Paulista|Do R7 06/08/2025 - 12h24 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h24 ) twitter

Neste sábado, dia 9 de agosto, o Confiança Supermercados irá realizar o evento “Confiança Emprega + Você” em Avaí, com abertura de cargos destinados para atender o Centro de Distribuição da rede em Bauru. Serão oferecidas cerca de 50 vagas para diversas áreas, entre elas, confeitaria, padaria, produção, depósito, limpeza e conservação, logística, entre outras. O evento será realizado no Avaí Clube, na rua Sargento Sampaio, 184, das 9h às 12h.

Os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF. Em caso de contratação, a empresa disponibilizará transporte fretado para os colaboradores residentes em Avaí, com destino a unidade do Centro de Distribuição do Confiança Supermercados.

A programação de atendimento ao público será por ordem de chegada e com distribuição de senhas. Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ (maturidade), pessoas em busca do primeiro emprego e todos que desejarem fazer parte da empresa. A maioria dos cargos não exige experiência, apenas para algumas funções específicas.

A rede também tem oportunidades de vagas para capacitação profissional por meio da “Escola de Profissões”, um programa que visa formar profissionais em áreas como confeitaria, açougue, operação de caixa, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, entre outras. Durante o curso, o candidato estará vinculado à empresa e, ao concluir a formação, seguirá devidamente empregado.

Serviço

“Confiança Emprega + Você”

Data: 09 de agosto – sábado Horário: 9h às 12h Local: Avaí Clube: rua Sargento Sampaio, 184, Avaí. Informações: 14 2108-2024, opção 2.