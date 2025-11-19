Confiança Supermercados realiza 1ª edição de evento de emprego para PCDs O “Emprega + Você Confiança” é nesta quarta-feira (19) e irá oferecer vagas para todas as unidades de Bauru

A Rede Confiança Supermercados realiza, em ação inédita, a primeira edição do evento de empregabilidade voltado para o público PCD. Serão oferecidas mais de 40 vagas exclusivas para cargos que vão desde áreas operacionais e administrativas até de liderança A iniciativa será realizada na APAE Bauru (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que fica na avenida José Henrique Ferraz, 20-20, no Residencial Parque Santa Cecília Bauru, das 9h às 16h. Todos os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF.

A rede também oferece 100 vagas disponíveis nas unidades de Bauru voltadas para todos os públicos, com ênfase na contratação de pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades abrangem diversos setores como operador (a) de caixa, empacotador (a), açougue, depósito, logística, hortifruti, mercearia, padaria, FPP, frios e laticínios, limpeza, entre outros.

Não é necessário ter experiência anterior, exceto para funções específicas como açougueiro, padeiro e cozinheiro, bem como para algumas posições nas áreas administrativa, T.I. e de RH. Todas as vagas serão destinadas às oito lojas do Confiança Supermercados em Bauru, além do Centro de Distribuição/Confiança Alimentos e para os setores administrativo, RH e T.I.

Serviço

“Confiança Emprega + Você” Bauru para PCDs

Data: quarta-feira – 19/11

Horário: 9h às 16h

Local: APAE Bauru - avenida José Henrique Ferraz, 20-20, no Residencial Parque Santa Cecília

Informações: 14 2108-2024, opção 2.